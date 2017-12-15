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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины о подозрении в совершении преступления по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, сообщение о подозрении было согласовано гуководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

По версии следствия, судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в е-декларации 2015 и 2016 годы. Речь идет об объектах недвижимости (2 квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого и которые, согласно п. 2 ч. 1 ст. 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции», должны быть отражены служителем Фемиды в его ежегодных декларациях.

Детективы НАБУ считают, что судья прибег к таким действиям умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в апреле 2017 по собственным наработкам, на основании обращений граждан и публикаций в СМИ.

Кроме того, устанавливаются и другие факты возможного недекларирования подозреваемым движимого и недвижимого имущества.
ForUm

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