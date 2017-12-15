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Совет Федерации объявил о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. За соответствующее решение проголосовали все 160 сенаторов, участвовавших в заседании 15 декабря.

Постановление Совета Федерации будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря — ровно за три месяца до выборов.

Выборы в 2018 году должны были состояться 11 марта — во второе воскресенье. Но за год до этого Госдума предложила перенести голосование на неделю, чтобы оно совпало с годовщиной аннексии Крым, пишет Медуза.

О своем намерении участвовать в выборах уже объявил действующий президент Владимир Путин. Выдвинуться также планируют Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Григорий Явлинский («Яблоко»), уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и журналистка Ксения Собчак.

Оппозиционер Алексей Навальный с 2016 года ведет предвыборную кампанию по выдвижению в президенты. При этом в 2017 году Навального повторно осудили по тяжкой статье, что по закону запрещает ему выдвигаться. Навальный считает такую норму неконституционной.
ForUm

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