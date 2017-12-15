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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает об осложнении ситуации в районе Травневого и Гладосово на линии разграничения. Об этом рассказал первый заместитель СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг в эфире 112 Украина. 

Наблюдатели миссии зафиксировали появление новых траншей, бронетранспортеров и укреплений недалеко от населенных пунктов. 

«В наблюдениях не видно нарушений линии соприкосновения. Здесь речь идет о том, что произошли движения навстречу друг другу в направлении линии столкновения. Ранее мы предупреждали, что сближение позиций украинской армии и незаконных вооруженных формирований приведет к дальнейшей эскалации конфликта», - сказал он. 

Напомним, в конце ноября населенные пункты Травневое и Гладосово, которые ранее находились в «серой» зоне,  были взяты ВСУ под свой контроль. Отмечалось, что это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге.

Позже украинская сторона СЦКК заявила, что незаконные вооруженные формирования ОРДО умышленно отключили электроснабжение населенного пункта Травневое. Отмечалось, что это создало трудности для местных жителей и могло привести к гуманитарной катастрофе. 11 декабря подача электричества была возобновлена. 
ForUm

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