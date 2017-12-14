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В Российской Федерации раскритиковали заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об украинском Крыме. С критикой в адрес дипломата выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

«Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают», – написал на своей странице Facebook.

Напомним, ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Крым – это Украина.

 

 
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