В Российской Федерации раскритиковали заявление посла США в РФ Джона Хантсмана об украинском Крыме. С критикой в адрес дипломата выступил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

«Думаю, что после подобных нарочитых заявлений Джону Хантсману будет нелегко работать в России. Для его сведения хочу также сообщить, что есть вещи поважнее улучшения российско-американских отношений. Тем более что США в свою очередь ничего для этого не делают», – написал на своей странице Facebook.

Напомним, ранее посол США в России Джон Хантсман заявил, что Крым – это Украина.