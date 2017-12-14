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В ФСБ заявили о задержании в пункте пропуска двух украинцев, находящихся в федеральном розыске, сообщает РИА Новости.

Один из задержанных — 32-летний гражданин Украины – является фигурантом уголовного дела о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере.

Вторым оказался мужчина 1961 года рождения, прибывший в пункт пропуска из Херсона. Он разыскивается правоохранителями из Южно-Сахалинска по уголовному процессу в качестве обвиняемого за использование рабского труда, повлекшее тяжкие последствия. «Оба разыскиваемых по уголовным статьям переданы в руки сотрудников полиции ОМВД города Армянска. В отношении задержанных принята мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
 
ForUm

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