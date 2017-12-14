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Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что в феврале 2018 года Рада намерена принять закон о создании специального антикоррупционного суда, поддержанный Международным валютным фондом.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, сообщает 112 Украина.

«Принятие судебного закона в феврале будет важным шагом на пути получения большей помощи от МВФ, который хочет, чтобы Украина повысила тарифы на газ, сделала свою пенсионную систему стабильной и отменила мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий», - отметил чиновник.

При этом Петренко осознает, что поддержка закона будет хрупкой, так как некоторые депутаты с его принятием могут оказаться под следствием правоохранительных органов. Однако все же проект должен быть поддержан.

Напомним, 8 ноября Президент направил письмо председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с предложением принять предусмотренные регламентом Верховной Рады Украины меры для отзыва законопроекта №6011 «Об антикоррупционных судах», а также как можно быстрее поручить председателю профильного комитета создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Венецианская комиссия предложила Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

7 декабря Порошенко заявил, что намерен сам внестизаконопроект об антикоррупционном суде, если до начала следующей недели этого не сделают народные депутаты.
ForUm

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