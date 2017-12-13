Ведомства по борьбе с российской пропагандой надо создать во всех странах Европы, заявил на конференции в Варшаве замминистра иностранных дел Польши Марек Магеровский. Об этом сообщает ВВС.

Эксперты на конференции говорили, что государственных учреждений для этой цели мало и вообще проблема куда шире, чем исходящая из России дезинформация.

«В нынешней форме одна рабочая группа Евросоюза East StratCom неспособна эффективно бороться с дезинформацией, фальшивыми новостями и другими проявлениями пропаганды», - заявил Магеровский, предварительно отметив, что обвинения в адрес East StratCom со стороны главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствуют о ее нужности и эффективности.

«Оптимальным решением было бы создание подобных ведомств во всех странах, и не только для опровержения мифов, но и для эффективного противодействия и распространения позитивной информации», - уверен он.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитического ведомства Евросоюза - East StratCom Task Force - отслеживает случаи дезинформации и передергиваний в российской и европейской прессе и рассылает регулярные обзоры таких случаев официальным учреждениям стран ЕС, журналистам и дипломатам.

Напомним, специальная рабочая группа Евросоюза, занимающаяся вопросами противодействия российской дезинформации, будет получать финансирование в размере 1,1 млн евро в год из бюджета ЕС.