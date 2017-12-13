также в разделеМир
Названа причина взрыва на газовом хабе в Австрии 60
Во Франции ученикам запретят брать телефоны в школу 28
Столтенберг будет генсеком НАТО до 2020 года 25
Президент Косово обвинил РФ в попытках дестабилизировать страну 80
В Австрии на газопроводе прогремел взрыв, есть жертвы 90
Трамп решил возобновить полеты человека на Луну 160
США не собираются выводить войска из Сирии 45
ЕС не считает войну в Сирии завершенной 74
ЕС отказался признать Иерусалим столицей Израиля 60
В Польше заявили о наличии доказательств взрывов на борту самолета Качиньского 115
Число пострадавших в результате взрыва в Нью-Йорке возросло до 3 человек 30
В РФ эстонского бизнесмена осудили на 12 лет за шпионаж 30
В результате взрыва в Нью-Йорке пострадал только подозреваемый 34
В Нью-Йорке на автовокзале прогремел взрыв 49
В ФРГ заговорили о создании Соединенных Штатов Европы 62
Путин приказал выводить войска из Сирии 99
К гибели аргентинской подлодки могут быть причастны немецкие компании 100
Заместитель генсека ООН впервые за 7 лет посетил КНДР 45

Ведомства по борьбе с российской пропагандой надо создать во всех странах Европы, заявил на конференции в Варшаве замминистра иностранных дел Польши Марек Магеровский. Об этом сообщает ВВС.

Эксперты на конференции говорили, что государственных учреждений для этой цели мало и вообще проблема куда шире, чем исходящая из России дезинформация.

«В нынешней форме одна рабочая группа Евросоюза East StratCom неспособна эффективно бороться с дезинформацией, фальшивыми новостями и другими проявлениями пропаганды», - заявил Магеровский, предварительно отметив, что обвинения в адрес East StratCom со стороны главы МИД России Сергея Лаврова свидетельствуют о ее нужности и эффективности.

«Оптимальным решением было бы создание подобных ведомств во всех странах, и не только для опровержения мифов, но и для эффективного противодействия и распространения позитивной информации», - уверен он.

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитического ведомства Евросоюза - East StratCom Task Force - отслеживает случаи дезинформации и передергиваний в российской и европейской прессе и рассылает регулярные обзоры таких случаев официальным учреждениям стран ЕС, журналистам и дипломатам.

Напомним, специальная рабочая группа Евросоюза, занимающаяся вопросами противодействия российской дезинформации, будет получать финансирование в размере 1,1 млн евро в год из бюджета ЕС. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги