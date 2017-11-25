Специальная рабочая группа Евросоюза, занимающаяся вопросами противодействия российской дезинформации, будет получать финансирование в размере 1,1 млн евро в год из бюджета ЕС. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Бюджет подразумевает выделение средств ежегодно в течение трех лет, начиная с 2018 года.

Оперативная рабочая группа по стратегическим вопросам East StratCom Task Force была создана Евросоюзом в 2015 году в целях противодействия продолжающейся кампании по дезинформации со стороны России.

До этого она финансировалась из существующего бюджета, предназначенного для стратегических коммуникаций ЕС.

Сейчас группа East StratCom Task Force публикует еженедельные «Обзоры дезинформации». Это подборка материалов, рассказывающая о случаях искажения или манипуляции фактами в материалах российских СМИ.

Эти материалы готовит сеть из 400 экспертов, журналистов, чиновников, НКО и аналитических центров в более чем 30 странах мира.

При этом, как отмечают в East StratCom, материалы «Обзора дезинформации» не могут рассматриваться как представляющие официальную позицию ЕС.

East StratCom лишь анализирует подборку, присланную им сетью экспертов и волонтеров.

Группа также готовит тексты и видео, разъясняющие политику ЕС в регионе «Восточного партнерства», и публикует официальную информацию ЕС на русском языке.

Сейчас в East StratCom работают 14 постоянных сотрудников из разных стран Европы

Средства, в первую очередь, пойдут на улучшение мониторинга российских СМИ.

Сейчас группа опирается в своей работе на сеть экспертов и волонтеров. Поэтому осведомленность о распространении дезинформации в интересах Кремля в той или иной стране зависит количества и качества экспертов в этом регионе.

Со следующего года East StratCom надеется сделать мониторинг СМИ более системным и масштабным.

От рассказа о конкретных примерах распространения искаженных фактов группа намерена перейти к анализу того, как распространяются и меняются информационные сигналы, посылаемые прокремлевскими СМИ России.

East StratCom также планирует расширить число языков, на которых он будет публиковать свои материалы. Сейчас их отчеты можно прочитать только на английском и русском.

East StratCom всегда подчеркивает, что группа не занимается контрпропагандой в отношении России.

При этом МИД России не раз высказывал сдержанное недовольство самим фактом наличия в ЕС структуры, говорящей о дезинформации, которая исходит от российских (в том числе и государственных) СМИ.

В феврале 2017 года департамент информации и печати МИД РФ создал новый раздел на своем сайте для рассказа о «фейковых новостях и заявлениях» западных СМИ.