Национальное антикоррупционное бюро начало сразу 2 уголовных расследования, фигурантами в котором выступают компании с мировым именем — Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Дубинский.

По его данным, первое дело расследуется по фактам злоупотребления служебным положением и растратам должностными лицами НБУ и ПриватБанка государственных средств на закупку консультационных услуг иностранных компаний (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells) в 2016-2017 годах без проведения конкурсов. Второе, по фактам присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами НБУ, ПриватБанка и Минфина совместно с представителями компаний Kroll, Alix Partners и Hogan Lovells.

«По сути, в этих криминальных разбирательствах НАБУ — идёт речь о том, что осуществлявшие аудит ПриватБанка компании Kroll, Alix Partners и Hogan Lovells — получали незаконное вознаграждение и участвовали в схеме хищения бюджетных средств на сумму более 200 млн гривен», - отмечает Дубинский.

По данным журналиста, «еще одним участником этого междусобойчика могла быть любимая юркомпания Гонтаревой-Порошенко — «Астерс», которая могла быть удобным посредником для всех сторон дерибана».

В качестве доказательства журналист приложил выписки из Единого реестра досудебных расследований.