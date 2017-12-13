Дочерняя компания «Сбербанка России» Sberbank Europe AG продала украинский VS Bank группе «ТАС» украинского бизнесмена Сергея Тигипко. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

«Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком», - отмечается в сообщении.

«Сбербанк» осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

Напомним, в начале 2016 года Сергея Тигипко назначили председателем правления АО «Таскомбанк».

Тигипко в 2010-2012 гг. работал в правительстве Николая Азарова на должности вице-премьера, принимал участие в президентских выборах 2010 и 2014 года.

16 марта Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank («дочка» «Сбербанка»). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.