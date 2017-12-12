Во время пленарного заседания во вторник, 12 декабря, Конституционный суд в очередной раз не смог избрать председателя. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

«Выборы председателя Конституционного суда Украины не состоялись (не были выдвинуты кандидатуры)», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что регламент Конституционного суда не принят.

Напомним, 18 мая судьи Конституционного суда во время специального пленарного заседания также не смогли избрать главу.

20 марта КСУ назначил исполняющим обязанности своего председателя бывшего руководителя Юрия Баулина.

2 ноября судьи КСУ также не смогли избрать себе председателя.

Сейчас обязанности главы КСУ выполняет старший судья по возрасту Виктор Кривенко.