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Судьи Конституционного суда во время заседания 2 ноября не смогли избрать себе председателя, сообщает пресс-служба КСУ.

«Выборы председателя Конституционного суда Украины не состоялись», – говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая судьи Конституционного суда во время специального пленарного заседания также не смогли избрать главу.

20 марта Конституционный суд назначил исполняющим обязанности своего председателя бывшего руководителя Юрия Баулина.
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