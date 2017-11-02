Судьи Конституционного суда во время заседания 2 ноября не смогли избрать себе председателя, сообщает пресс-служба КСУ.
«Выборы председателя Конституционного суда Украины не состоялись», – говорится в сообщении.
Напомним, 18 мая судьи Конституционного суда во время специального пленарного заседания также не смогли избрать главу.
20 марта Конституционный суд назначил исполняющим обязанности своего председателя бывшего руководителя Юрия Баулина.
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