Генеральная прокуратура Украины направила в Специализированную антикоррупционную прокуратуру замечания к подготовленному подозрению народному депутату Украины Олесю Довгому.

Об этом заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

«В письме указывалось о необходимости устранения ряда неточностей и ошибок в тексте подозрения, а само подозрение должно быть доработано», - написал он в Facebook.

Указанные замечания касались прежде всего необходимость приведения подозрения с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

«Никаких вопросов о наличии или отсутствии в действиях Довгого состава преступления в письме к САП не указывано», - отметил он.

По слова Лысенко, пока в Генеральную прокуратуру доработанный текст подозрения не поступал.

«В связи с этим любые заявления о том, что в ГПУ якобы не видят состава преступления в действиях Довгого, не соответствуют действительности», - заявил Лысенко и попросил СМИ обращаться к официальным источникам информации.

Напомним, 22 сентября генпрокурор подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому. СМИ сообщали, что Луценко лично подписал подозрение Довгому, потому что САП якобы отказалась. Глава САП Назар Холодницкий назвал это утверждение беспочвенным.

Как известно, Довгого подозревают в дерибане земли на Жуковом острове в Киеве, что нанесло ущерб на 82 млн грн.

11 июля Верховная Рада лишила Довгого депутатской неприкосновенности.