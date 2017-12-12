Сайт «Миротворец» внес в свою базу почти 2500 «бойцов» «1-го армейского корпуса ДНР», входящего в оперативное подчинение 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Об этом говорится на странице центра в Facebook.

«Центр «Миротворец» завершил внесение в чистилище списка т.н. основного состава 1 АК российско-террористических формирований на Донбассе. Практически из почти 2500 объектов нашего исследования идентифицировано и установлено 98% особей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что список был получен в мае 2016 года, но в силу ряда причин его обработка началась только через год.

Работа велась в течение последних пяти месяцев.

Файл с данными о лицах, о которых идет речь, можно скачать на сайте Миротворец.