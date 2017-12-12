Полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО продлены до 30 сентября 2020 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте НАТО.

«Сегодня союзники согласились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года, до 30 сентября 2020 года. Союзники поздравляют генерального секретаря и полностью уверены в его способности продолжать свою целеустремленную работу по продвижению адаптации НАТО к вызовам безопасности XXI века», - говорится в заявлении.

Столтенберг занимал пост премьер-министра Норвегии с 2000 года по 2001 год и в 2005-2013 годах. Также он был министром промышленности и энергетики и министров финансов страны. Столтенберг сменил Андерса Фог Расмуссена на посту генсека НАТО 1 октября 2014 года.