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Правительство Франции объявило о запрете детям брать мобильные телефоны в школу.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Times.

Министр образования Жан-Мишель Бланке заявил, что запрет будет способствовать возвращению детей на спортивные площадки.

Запрет начнет действовать с сентября следующего года. Мобильные телефоны будут запрещены в начальной и средней школе, но будут разрешены в лицеях, где учащиеся проходят последние три года обучения.

По словам Бланке, в дальнейшем планируется способствовать популяризации командного духа и энтузиазма, школам нужно будет придумать общие занятия, например, пение.

На данный момент ученикам разрешено брать мобильные телефоны в школы, но нельзя пользоваться ими во время уроков. «Нередко мы смотрим на детскую площадку, где дети не играют в футбол, а смотрят в свои смартфоны. С образовательной и педагогической точки зрения - это проблема», - сказал Бланке.

Он признал, что будет мало шансов убедить учеников оставить свои телефоны дома, а это значит, что их нужно будет сдавать при входе в школу.

Критики этой идеи говорят, что введение запрета станет кошмаром, ведь родители хотят иметь возможность связаться с ребенком. Кроме того, ученики, вероятно, будут пытаться прятать телефоны, чтобы пронести их в школу.
ForUm

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