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В Украине завершилась призывная кампания «Осень-2017», особенностью которой является дополнительный призыв граждан на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба штаба Командования Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что в ходе проведения осенней призывной кампании в октябре-ноябре текущего года на срочную военную службу были призваны граждане Украины мужского пола 1997-1990 годов рождения, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Срочники будут проходить службу во всех регионах Украины, исключая зоны проведения антитеррористической операции. Сотни мужчин пополнивших армейские ряды в этот период заменят на охрану стратегически важных объектов ВСУ.

В штабе подчеркнули, что военными комиссариатами было призвано и направлено в войска - 12 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 8360, Национальную гвардию Украины - 3500, Государственную специальную службу транспорта - 600, то есть военные комиссариаты выполнили государственное задание на 100%.

«Основной задачей при проведении призыва, как и раньше, было недопущение снижения качественной характеристики призывников, направлявшихся на комплектование войск (сил). В соответствии с требованиями действующего законодательства призыв граждан Украины на срочную военную службу проводился на основании решения районной (городской) призывной комиссии. На укомплектование Вооруженных сил Украины и других военных формирований отправлялись призывники, годные по состоянию здоровья, уровню образования и морально-деловыми качествами», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что процесс комплектования частей и соединений призывниками продолжался без сбоев и в соответствии с определенными планами и графиками отправки, а главным залогом успешного проведения нынешнего призыва стала слаженность действий всех ответственных за призыв должностных лиц и надзор общественности. «Однако проблем с теми, кто избегает срочной службы в армии хватает. Около 70% неявки призывников в военные комиссариаты. Из них почти треть находятся в розыске. Поэтому согласно законодательству представители военных комиссариатов имеют право вручать повестки где угодно. За уклонение от обязательной службы в армии светит реальный срок заключения - до трех лет», – подчеркнули в штабе.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине этой осенью планировалось призвать на срочную службу почти 10,5 тыс. молодых людей. 
ForUm

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