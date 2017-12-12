В Кремле «с большим волнением» наблюдают за заявлениями бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и испытывают «большую обеспокоенность» в связи с его высказываниями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — заявил Песков журналистам, комментируя высказывание Саакашвили о том, что если суд докажет, что он агент ФСБ, то его должны обменять на украинских разведчиков, а Путин пришлет за ним самолет.
Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
ГПУ намерена обжаловать это решение суда.
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