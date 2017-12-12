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Министерство образования и науки Украины предлагает три модели имплементации языковой нормы закона «Об образовании», сообщает пресс-служба МОН.

«Учитывая рекомендации, МОН предлагает следующие модели имплементации ст. 7, которые будут прописаны в Законе «Об общем среднем образовании». Модели обучения в школах с языками меньшинств будут учитывать образовательные потребности детей разных национальных общин, учитывая три критерия. Первый критерий - уязвимость языка, второй - языковая среда, в которой проживает меньшинство, и третий критерий - языковая группа, к которой относится соответствующий язык», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11 (12)-й класс наряду с украинским языком. Эта модель будет действовать для уязвимых языков, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, кто не живет в среде собственного языка. Например, крымские татары не имеют ни одного государства, которое занималось бы развитием терминологии их языка, пока община проживает исключительно в украиноязычной или русскоязычной среде, что также не способствует развитию крымскотатарского.

Следующая модель, подчеркнули в МОН, - для национальных общин, язык которых относится к языкам Европейского Союза. В зависимости от языковой группы и речевой среды, использование этой модели может иметь 2 варианта. Первый вариант для общин, чей язык относится к славянской языковой группы, и проживающих в основном в украиноязычной среде. Речь идет, например, о польском, словацком и болгарском языках.

«Как и предусмотрено законом, дети, чей материнский язык относится к этой группе, смогут полностью учиться на родном языке в детском саду и начальной школе, одновременно изучая украинский. С 5-го класса рядом с предметами, изучаемыми на родном языке, будут вводиться предметы, изучаемые на украинском, их доля будет увеличиваться и пропорционально расти до старшей школы. Второй вариант будет учитывать особенности изучения украинского языка представителями других языковых групп и которые преимущественно проживают в среде родного языка. В частности, речь идет о румынской и венгерской общинах. Для школ с этими языками обучения переход на изучение предметов на украинском будет происходить еще постепеннее, а процент изучаемого государственного, будет меньше. Такой подход обусловлен тем, что изучать язык другой языковой группы значительно сложнее и требует больше учебного времени, чтобы достичь языкового уровня для изучения других предметов», – подчеркнули в министерстве.

Третья модель, по данным Минобразования, предназначена для национальных общин, материнский язык которых относится к одной с украинской языковой семье, а также проживающих преимущественно в среде собственного языка. «К таким языкам относится русский. Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на обучение предметов на украинском сразу после 5-го класса. Дети, материнский язык которых русский, легко усваивают украинский, одновременно они в основном проживают в среде именно русского языка - в семье, на улице общаются на нем, просматривают фильмы и телевидение на русском. Итак, единственное место, где дети из этой национальной общины могут свободно применять государственный язык - это школа. Изучая предметы на украинском, одновременно продолжая изучать русский как предмет, дети смогут на качественно высоком уровне овладеть сразу двумя языками - и украинским, и русским», – отметили в МОН.

Министерство также соглашается с тем, что вопрос освобождения частных школ от новых языковых требований - в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции - не урегулированы в Законе «Об образовании», и это можно будет сделать в Законе «Об общем среднем образовании».

Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации.

Ранее пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продлить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

В Европейском Союзе ожидают, что Украина в полной мере учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании. 
ForUm

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