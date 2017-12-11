Комиссия Совета Европы «За демократию через право» (Венецианская комиссия) официально опубликовала рекомендации Украине по закону об образовании в части обучения на языках национальных меньшинств. Заключение Венецианской комиссии №902/2017 сегодня официально обнародовано на сайте комиссии.

Эксперты комиссии проанализировали 7 статью о языках нацменьшинств и 3 статью параграфа 18 заключительных и переходных положений закона о временных рамках реализации положений закона.



В выводах ВК подчеркивает, что «это законная и похвальная цель, чтобы государства способствовали укреплению государственного языка» и чтобы осуществляли шаги с целью изучения государственного языка всеми гражданами; это будет служить «средством для устранения существующего неравенства и содействия более эффективной интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в общество».

Отмечается, что многие беспокойства могут быть немедленно урегулированы посредством принятия других законодательных актов при воплощении 7 статьи и, в частности, посредством принятия закона о среднем образовании. В этой связи комиссия рекомендует, принимая законодательные акты с целью внедрения языковых положений закона об образовании, полностью использовать возможности, которые предусмотрены в 4 пункте 7 статьи образовательного закона по обеспечению достаточного уровня преподавания на официальных языках Европейского Союза для заинтересованных национальных меньшинств, сообщает УНИАН.

Также комиссия рекомендует продолжать обеспечивать достаточное соотношение образования на языках меньшинств в начальной и средней школе в дополнение к преподаванию на государственном языке.

Кроме того, Венецианская комиссия рекомендует улучшить качество преподавания предметов на государственном языке. В рекомендациях говорится о необходимости внесения изменений в соответствующие переходные положения закона об образовании с целью обеспечения более длительных временных рамок для постепенного внедрения реформы. Рекомендуется освободить частные школы от новых языковых требований в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

Вместе с тем в своих выводах ВК рекомендует в рамках реализации закона об образовании начать новый диалог с представителями национальных меньшинств и всеми заинтересованными сторонами относительно языка в образовании. Также необходимо обеспечить такие условия, чтобы внедрение закона не ставило под угрозу сохранение культурного наследия меньшинств и непрерывность образования на языках меньшинств в традиционных школах. В то же время говорится, что 4 пункт 7 статьи не обеспечивает решения для языков, не являющихся официальными для Евросоюза и, в частности, русского языка, который является распространенным языком общения. Отмечается, что менее благоприятное отношение к русскому языку сложно оправдать и по этой причине поднимается проблема дискриминации.

«Руководствуясь вышеизложенным, надлежащим решением будет обязательное внесение изменений в статью 7 и замена ее более сбалансированными и несколько четче сформулированными положениями», - говорится в рекомендациях.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продлить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна имплементировать все замечания Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) относительно языковой нормы закона «Об образовании».