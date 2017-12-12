В Европейском Союзе ожидают, что Украина в полной мере учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Об этом сообщила в Брюсселе пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич.



«Рекомендации Венецианской комиссии должны быть учтены в полной мере, как обязалась Украина. Это должно осуществляться недискриминационным путем, в диалоге с национальными меньшинствами и другими заинтересованными сторонами, для постепенной реформы должно быть предоставлено больше времени», - сказала она, сообщает УНИАН.

Косьянчич отметила, что необходимо гарантировать «культурное наследие меньшинств и непрерывность образования на языках меньшинств в традиционных школах».

Пресс-секретарь напомнила, что этот вопрос широко обсуждался на Совете Ассоциации Украина-ЕС 8 декабря. «Мы готовы помочь Украине в реализации этих рекомендаций и в проведении общей реформы в области образования», - добавила Косьянчич.

Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия официально опубликовала рекомендации.

Ранее пресс-служба Министерства образования и науки со ссылкой на выводы Венецианской комиссии сообщила, что комиссия рекомендует Украине продлить переходный период для применения языковой статьи закона «Об образовании». Сейчас закон определяет, что полноценно вступить в силу языковая статья должна в 2020 году.

МОН соглашается, что с педагогической точки зрения продолжения переходного периода является обоснованным, и полностью поддерживает эту рекомендацию.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина должна имплементировать все замечания Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) относительно языковой нормы закона «Об образовании».