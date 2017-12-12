«Сегодня» побывала на складе арестованного имущества одной из самых известных площадок онлайн-аукционов «СЕТАМ» (OpenMarket) и выяснила, что и как на ней можно приобрести

Транспорт — одна из самых многочисленных категорий конфискованного имущества. По словам генерального директора ГП «СЕТАМ» (OpenMarket) Виктора Вишнева, на 23 филиалах предприятия по всей стране насчитывается около 5 тыс. авто.

«Цены тоже разные. Чаще — ниже рынка, но бывает и выше — тогда на первых торгах авто не продается, и идет процедура уценки. На вторых торгах это уже минус 25%, на третьих — 50% от первоначальной цены, — объясняет Виктор. — Первоначальная цена зависит от оценки, и к этому мы не имеем отношения. Есть машины, которые задерживаются таможней, на них насчитываются таможенные платежи и сборы. Это повышает стоимость авто и делает его «долгожителем» нашей стоянки».

АССОРТИМЕНТ. Разный. От авто, которые годны только на запчасти, до новинок продаж. Одна из таких — БМВ Х6 2017 года выпуска, с пробегом 2,5 тыс. км за 2,2 млн грн, которая в салоне стоит около 3,5 млн грн. Но больше, конечно, продается авто попроще и битых (находящихся в аресте, изъятых с мест ДТП).

КАК ЗАБРАТЬ. Когда авто продано на торгах, для победителя формируется в его личном кабинете на сайте протокол электронных торгов по лоту с полной информацией и суммой, которую он должен уплатить. Далее выигравший с протоколом и платежками приезжает в исполнительную службу, где проверяют факт оплаты и выписывают акт о покупке имущества с торгов. Он приходит на площадку, забирает свое авто, затем в Госоргане регистрационного учета автомобилей, ставит авто на учет и становится собственником.

Старье: продают носки б/у и опавшие ели

Когда представитель банка и специалист исполнительной службы едут к должнику с целью описи имущества, а ничего ценного типа авто у должника нет, — им приходится описывать все без исключения. Это может быть техника/электроника (например, старые магнитофоны), кровати, тумбочки, шкафы, сервизы, вазы, ложки, вилки, одежду, обувь и т. д. На предприятии бывают интересные случаи, которые вызывают удивление у всей команды. Так, однажды на торги были выставлены 9 штук б/у носков. Стартовая цена у них была символическая — пара гривен. Но даже на такой товар нашелся не один желающий! Участники торгов добавили к цене 500%, так определился победитель. А однажды были выставлены три новогодние ели, которые почти осыпались. Их цена также стартовала от нескольких гривен, но они так и не были проданы.

«Мы не выбираем, что продавать. Товар нам передают организации, с которыми мы сотрудничаем», — объясняют на складе конфискованного имущества.

ОПТОМ И ПОШТУЧНО. Обычно подобные вещи приходят в ящиках с разнотипным имуществом. Каждая фотографируется, а на сайте указывается вся известная о ней информация. При этом иногда выставляют «оптом» все изъятое — с переписью, чего и сколько в контейнере, а также в каком оно состоянии. А иногда каждый товар продается отдельно.

Вещи хранятся у ответственного хранителя на складе, и их можно прийти посмотреть. По словам сотрудников склада, даже такие товары пользуются спросом: их покупают старьевщики за минимальную цену, а потом перепродают, придав товарный вид.

Новые вещи: ввезенное в Украину с нарушениями

Таможенный конфискат на складах имущества тоже не редкость. Обычно это контейнеры с новым одинаковым товаром (партией) или же контейнер со «сборной солянкой» разных товаров по одной или по несколько штук в повторе. По словам специалистов склада, это может быть партия техники, быттехники, электроники, музыкальных инструментов, нередко — верхняя одежда. Но если последняя может быть разной и продаваться поштучно, то партия техники может продаваться оптом, что не всегда удобно физическим лицам: состояние у такой продукции чаще всего от нормального до отличного, а цены — ниже рыночных, даже если продается целая партия. Впрочем, реально дождаться уценки.

Посмотреть товар или примерить, например, шубу, естественно, может любой интересующийся. Времени на это достаточно: пока товар находится на торгах (20 или 30 дней), можно записаться на просмотр. Как правило, по движимому имуществу хранителем является торговая площадка, либо же исполнительная служба определяет ответственного хранителя. В последнем случае это специфический товар, который слишком масштабный (100 единиц техники) или нуждается в специальном содержании, уходе, кормежке (скот, например).

«На ответчика в таком случае ложится ответственность за сохранность и невредимость имущества. Если у третьего лица, которое назначили хранителем (например, тех же 100 единиц техники), после покупки не оказалось товара полностью (осталось 90 единиц) — у него будут большие проблемы вплоть до криминальной ответственности, а покупателю вернут деньги. То же самое, если что-то случается с описанным, но находящимся на хранении у фермера, скотом», — говорит Виктор Вишнев.

Винтаж: от статуэток до элитной мебели

Мебель тоже не редкость на торговой площадке. Хотя на киевском складе товаров этой группы не так уж много: несколько неприметных кроватей, тумбочек, кресел и некоторых предметов мебели винтажного вида. Говорят, они расходятся на торгах довольно живо. Некоторые в очень хорошем состоянии, другие — «на троечку». Вся информация, опять же, отмечается в описании товара на площадке.

«Исполнительная служба предоставляет нам акт описи ареста на все товары без исключения. В них обычно указаны все обнаруженные дефекты, если их можно проверить. Если провести оценку качества и внешнего вида нет возможности проверить, а такое часто бывает с авто, например, аккумулятора нет и завести невозможно, то в документах и на сайте так и указывается — «состояние не проверялось».

Другое: яхты, мотоциклы и самолеты

Кроме автомобилей и другого транспорта, на складе также стоят мотоциклы. Еще есть корабли, яхты, лодки и даже самолеты! Но они чаще всего хранятся у ответ-хранителей, у которых есть для этого условия.

«У нас нет таких мощностей, поэтому такое имущество стоит на причалах, аэродромах и т. д. Из недавнего: была продана яхта. Есть еще одна, но по ней идут суды, так как хозяин подал обжалование. К слову, обжалование может быть только до торгов, после — уже добросовестный покупатель хозяин имущества», — рассказали на площадке.

Условия покупки и передача даром

КАК КУПИТЬ. Процедура покупки несложная. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте setam.net.ua, после чего, следуя подробным инструкциям, выбрать интересующий товар и принять участие в торгах. Если вы предложили лучшую цену и выиграли торги, то в своем личном кабинете на сайте вы увидите протокол электронных торгов по лоту — с полной информацией и суммой, которую должны уплатить. После с этим протоколом и платежками вы приезжаете в исполнительную службу, где проверяют факт оплаты и выписывают акт о покупке имущества с торгов. Далее вы можете забрать товар по месту его хранения.

Несмотря на систематические разговоры о том, что торги несправедливы, на площадке уверяют, что это отголоски событий многолетней давности. «У нас все открыто, вся информация есть на сайте, она доступна абсолютно всем. Касательно сговоров, то мы практически с самого начала работы (2 года) ввели инструмент, который не позволяет недобросовестным участникам вступить в сговор и накрутить цену, чтобы никого не пустить, — объясняет директор. — Все ставки фиксируются в системе blockchain. Туда поступает вся информация и мы гарантируем, что никто не может повлиять на процесс торгов и вмешаться в них».

ОТДАЮТ ДАРОМ. Если какое-либо имущество, в том числе транспортные средства, не реализованы в порядке, установленном Законом Украины «Об исполнительном производстве», госисполнитель вносит на рассмотрение комиссии предложение о безоплатной передаче имущества. Получить бесплатно эти вещи имеют право органы государственной власти, учреждения здравоохранения, образования, социального обеспечения, социальной защиты, заведения, в которых воспитываются дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, дома ребенка при учреждениях исполнения наказаний или сами учреждениям исполнения наказаний. В категорию потенциальных получателей входят также следственные изоляторы, военные формирования или передача на благотворительные цели.

«По вопросам нереализованного имущества создается специальная комиссия, куда входят представители соответствующего органа госисполнительной службы, таможенного органа, органа государственной налоговой службы, финансового органа и т. д. Они решают дальнейшую судьбу имущества, — объясняет Виктор Вишнев. — Вариантов несколько: безоплатная передача, разукомплектация с дальнейшей продажей поагрегатно, или утилизация. Последние два варианта выбираются редко, чаще все же безвозмездная передача».

В таком случае имущество размещается в соответствующем разделе на торговой площадке, чтобы желающие организации из числа имеющих право на них смогли подать заявки. Если желающие не объявились, то имущество повторно выставляется на бесплатную передачу, и только после этого может быть отправлено на утилизацию.

Юлия Полехина, «Сегодня»