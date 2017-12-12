По состоянию на 7:00 12 декабря в Украине остаются обесточенными 29 населенных пунктов в 3 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Киевской области обесточены 6 населенных пунктов, Черкасской – 19, Луганской – 4.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в течение 10-11 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 537 населенных пунктов в 14 областях Украины.
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