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По состоянию на 7:00 12 декабря в Украине остаются обесточенными 29 населенных пунктов в 3 областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Киевской области обесточены 6 населенных пунктов, Черкасской – 19, Луганской – 4.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в течение 10-11 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 537 населенных пунктов в 14 областях Украины. 
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