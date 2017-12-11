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В течение 10-11 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, налипание мокрого снега, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 537 населенных пунктов в 14 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Черкасской области обесточены – 150 населенных пунктов, Киевской – 114, Львовской – 54, Полтавской – 52, Кировоградской – 41, Днепропетровской – 24, Одесской – 24, Запорожской – 19, Черниговской – 19, Сумской – 14, Херсонской – 10, Николаевской  - 7, Закарпатской – 6 и Донецкой – 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. 11 декабря в Украине ожидаются местами порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 30-35 м/с; на Закарпатье, ночью и в Полтавской, Черниговской и Сумской областях сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром на дорогах большинства областей гололедица.

11 декабря в Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица. 
ForUm

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