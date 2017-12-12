В селе Урожайное Советского района оккупированного Крыма силовики проводят обыск в доме председателя Урожайненского Меджлиса и члена регионального Меджлиса Ибраима Османова, сообщает «Крымская солидарность».

«Обыск начался в 7:00 утра. Ищут наркотики. Обыск идет сразу в двух соседних домах. Самого Ибраима Османова нет дома», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что силовики увезли сына Ибраим Рустема Османова в Симферополь.