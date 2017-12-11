Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает Иерусалим столицей Израиля.

Во время выступления перед министрами иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны Европы вслед за США признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает LIGA.net.

По его мнению, решение США «делает возможным» мир на Ближнем Востоке.

В свою очередь Могерини заявила, что Евросоюз будет придерживаться «международного консенсуса» касательно Иерусалима.

«Со стороны стран-членов Европейского союза этот шаг не произойдет», - сказала она.

Как сообщал ForUm, 8 декабря тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестовали в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.