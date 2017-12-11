Депутаты Кнессета попросили министра иностранных дел Украины Павла Климкина признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Украины. Об этом сообщили в почетном консульстве Государства Израиль в Западном регионе Украины.

Сообщается, что во время воскресной встречи с главой украинского МИД представители израильской парламентской делегации обратились к нему с просьбой признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство Украины.



В частности, депутат Кнессета от партии «Ликуд» Давид Амсалем подчеркнул: «Будем рады, если Украина сможет последовать примеру США и также принять это решение, и восстановить историческую справедливость, ведь Иерусалим - столица еврейского государства на протяжении трех тысячелетий».

Сказано, что в свою очередь Климкин подчеркнул, насколько важно уважать историческое и культурное наследие, и рассказал, что он был поражен своим последним посещением Яд Вашем. Также на встрече обсуждалась работа над соглашением о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, сообщает УНИАН.

«Сейчас заканчиваем соглашение и подпишем его или во время визита премьера Биньямина Нетаньяху в Украину, или во время нашего визита в Иерусалим», - сказал Климкин. Отдельно сказано, что в целом израильскую делегацию в Украине приняли очень тепло и радушно.

Почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков заявил: «Сотрудничество между нашими странами развивается семимильными шагами. Сейчас взаимодействие между Украиной и Израилем - образцовое. Наши страны поддерживают друг друга на международной арене, мы развиваем новые проекты. Украина делает все, чтобы стать перспективной для израильских инвесторов и активно изучает опыт Израиля в различных вопросах, чтобы внедрить его в жизнь».

Как сообщал ForUm, 8 декабря тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестовали в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.