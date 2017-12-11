В результате взрыва на автовокзале в нью-йоркском районе Манхэттен пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба пожарной службы Нью-Йорка.

По данным экстренных служб, все пострадавшие были госпитализированы с незначительными травмами, сообщает 112 Украина.

Кроме того, пострадал и сам подозреваемый в совершении взрыва. Он получил ожоги живота.

Источники в правоохранительных органах утверждают, что личность задержанного подозреваемого уже установлена. Взрыв мог устроить 27-летний выходец из Бангладеш Акаид Улла.

Напомним, сегодня, 11 декабря, в Нью-Йорке на автостанции вблизи Таймс-сквера произошел взрыв.