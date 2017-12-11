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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, находясь в марте 2014-го в должности исполняющего обязанности президента, давал устное распоряжение военным применять оружие для защиты военных объектов в Крыму.

Об этом во время рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича сказал экс-премьер-министр Арсений Яценюк, находясь на суде в качестве свидетеля, сообщает Громадське.

Он сообщил, что в марте 2014 года лично присутствовал на совещании, когда Турчинов дал указание осуществлять защиту объектов в Крыму.

«(Было распоряжение) ни в коем случае не сдавать никаких объектов, не сдавать и применять оружие для защиты», - сказал Яценюк.

Приказ получили военные Национальной гвардии, Военно-морских сил и Воздушных сил.

Яценюк также подчеркнул, что Янукович не обжаловал в суде свое отстранение от власти в феврале 2014 года, а значит, признал его законность.

Напомним, начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что в начале оккупации Россией Крыма в Генштабе планировали операцию, которая могла бы изменить ход событий. Однако ее не реализовали.
ForUm

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