В с. Сокольники Львовской области в субботу, 9 декабря, около 23:20 на паркинге возле отеля «Панская гора» злоумышленники взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN польской регистрации. Об этом сообщил сотрудник ГУ НП во Львовской области Игорь Зинкевич в Facebook.

«В момент взрыва в автобусе не было никого - пострадавших нет», - написал он.

Главное управление Нацполиции в Львовской обл. подтвердило факт взрыва и сообщило, что пока неизвестно, кто именно подорвал взрывчатку.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин навал провокацию попыткой сорвать визит президента Польши Анджея Дуды в Украину.

«Решительно осуждаю провокацию в отношении польского автобуса, который находился на стоянке неподалеку Львова. Обошлось без жертв! Кто-то настойчиво пытается рассорить нас с Польшей и сорвать визит президента Дуды. Сделаем все, чтобы расследовать этот инцидент. А провокаторам скажу - не получится», - написал Климкин в Twitter.

Рішуче засуджую провокацію щодо польського автобуса,який знаходився на паркінгу неподалік Львова.Обійшлося без жертв!Хтось настирливо намагається розсварити нас з Польщею та зірвати візит Президента А.Дуди.Зробимо все,щоб розслідувати цей інцидент.А провокаторам скажу - не вийде! — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 декабря 2017 г.



