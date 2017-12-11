РЖД с 11 декабря 2017 года полностью переводят пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины. Об этом сообщает РИА Новости.



Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка-Миллерово после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Это так называемый железнодорожный обход Украины. Строительные работы были завершены в августе текущего года, а движение планировалось запустить осенью.

В сентябре 2017 года по новому обходу пошли грузовые поезда. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября сообщал журналистам, что движение пассажирских поездов в обход Украины будет запущено в два этапа. На первом туда будут переключены те поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а затем и остальные.

Российские пассажирские поезда, которые шли без остановок по старой линии, были переведены на обход в середине ноября.

Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась приблизительно в 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг страны, проезжали небольшой участок по территории Украины.

Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям).