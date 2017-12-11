Посол Польши в Украине Ян Пекло считает, что начало «черным спискам» положила Украина. Об этом он сказал в интервью Деловой столице.

«Что касается персон нон грата, то начало этой истории положила украинская сторона. Год назад мэра польского города Перемышль Роберта Хому не пустили в Украину. Потом такая же история приключилась с польским профессором из Люблина. Потом последовала ответная реакция с польской стороны, и в Польшу не пустили Святослава Шеремету (секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий)», - сказал он.

По мнению посла, было бы лучше двум государствам создать транспарентную систему, «через которую мы бы напрямую заранее коммуницировали и обсуждали желательность пребывания в стране того или иного гражданина».

«Потому что такие случаи, как с мэром Перемышля, польским профессором, Шереметой - лишь на руку тем маргинальным элементам, кто хочет испортить отношения между Польшей и Украиной», - подчеркнул Пекло.

Напомним, 18 ноября польские пограничники не пропустили Святослава Шеремета в Польшу, запретив ему въезд в страну и аннулировав шенгенскую визу, которую он получил в посольстве Германии. Святослав Шеремета попал в так называемый список запрещенных к въезду в Польшу граждан Украины за «антипольские взгляды», блокирование вопроса проведения эксгумации и реновации мест польских захоронений.

Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что официальная Варшава не обнародует список лиц, которым запрещено въезжать в Польшу.

Также польская сторона не хочет официально подтвердить, касается ли запрет председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, которого они считают лично ответственным за польско-украинские проблемы в историческом аспекте.