Украина нуждается в Польше, а вот Польша без Украины может справиться сама

Об этом заявил глава политического кабинета МИД Польши Ян Парис, сообщает RMF24.

«Мне хотелось бы четко сказать, что сильная и независимая Украина важна для Польши, но это неправда, что существование Украины является необходимым условием существования свободной Польши», - заявил он.

«После выхода Британии из ЕС Польша будет пятым государством в ЕС, Польша входит в НАТО, является главным государством восточного фланга и будет существовать независимо от того, что происходит в Украине», - сказал дипломат.

Он отметил, что утверждение об Украине как условии существования Польши не соответствует истине.

Ян Парис также обвинил украинцев в фальсификации истории и преследовании польского меньшинства. По его словам, украинские чиновники имеют неправильное видение Польши, поскольку черпают его с «Газеты Выборчей».

«Пока так будет, они будут ошибаться. Они считают, что Варшава слабая, изолированная и нуждается в Украине. Неправда. Это Украина нуждается в Польше. Польша без Украины вполне справится», - заявил дипломат.

Как сообщалось, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что нет безопасной Польши, если она конфликтует с Украиной.