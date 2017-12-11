Фронтмен «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук не намерен баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сказал в видеообращении.

«Я никогда не заявлял о своих президентских амбициях. Я не собираюсь этого делать и сегодня», – подчеркнул музыкант.

Он сообщил, что никогда не заказывал никаких исследований, а к обнародованным президентским рейтингам относится сдержанно.

Вакарчук отметил, что является самодостаточным человеком, за которым не стоят чужие деньги. Свои деньги он заработал сам.

По словам музыканта, он учится в Стэнфордском университете и частично оплачивает обучение трех украинцев в этом вузе.

«Мы все вместе должны участвовать в создании нашего государства. Независимо от возраста, профессии, рода занятий или места проживания. Каждый день делать нашу страну лучше и успешнее», – подчеркнул он.

Согласно соцопросу Центра Разумкова, проведенному с 6-го по 11 октября, если бы выборы главы государства проходили в эти дни, Вакарчук занял бы пятое место.



