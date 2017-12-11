Министерство иностранных дел Польши обеспокоено антипольском происшествием на территории Украины. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В МИД подтвердили, что в ночь с 9 на 10 декабря во Львове пострадал польский автобус в результате взрывного заряда.

Польские консульские службы установили, что группа из 23 польских туристов ездила на автобусе, среди которых были представители местных органов власти. Автобус был поврежден на стоянке рядом с отелем. Во время происшествия в транспортном средстве не было никого, никто не пострадал.

Организатор поездки предпринял меры по возвращению участников поездки в страну в компании консула во Львове.

Напомним, в ночь на 10 декабря на стоянке отеля «Панская гора» возле Львова неизвестные взрывным устройством повредили внешнюю обшивку и боковое стекло автобуса марки МАN с польской регистрацией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что взрыв является спланированной провокацией с целью срыва визита президента Польши Анджея Дуды.