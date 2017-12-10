также в разделеОбщество
В Швейцарии заинтересовались офшорами в деле Насирова 10
В Москве угрожали сорвать показ фильма о войне на Донбассе 194
Суд разрешил задержать российского военного, причастного к крушению МН17 54
Украинец избран вице-президентом одной из подкомиссий Венецианской комиссии 19
На Львовщине контрабандисты переправляли сигареты в Польшу дроном 19
Дело МН17: Российский генерал хочет судиться с расследователями 59
Луценко: В клетчатом одеяле не нуждаюсь 208
Сарган: Луценко нет в доме, у которого собрались активисты 68
ДТП с авто Дыминского: Мать погибшей отказалась от претензий 145
Боевики не открыли КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской 27
Суд арестовал мужчину, который планировал теракт в День ВСУ 25
Закон «Об образовании»: В Венгрии прокомментировали выводы ВК 95
Автомайдан поехал к Луценко 102
Полковника, в квартире которого задержали Саакашвили, уволили 5 месяцев назад 121
Умер актер Леонид Броневой 68
Венецианская комиссия заметила дискриминацию русского языка в законе об образовании 93
ГПУ открыла дело из-за обысков в Минюсте 48
Саакашвили задержали в квартире чиновника Нацполиции 278

С 10 декабря начинает действовать новый график движения поездов, кроме того, изменения коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По словам и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, в новом графике движения появится более 10 новых составов. Речь идет о таких:

№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка («ночной экспресс», который будет курсировать через день);

№12/11 Львов – Одесса («ночной экспресс», который будет курсировать через день);

№26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль (ежедневный двухгрупповой поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса – Перемышль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов);

№46/45 Ужгород – Лисичанск (ежедневный);

№38/738 Киев – Запорожье («ночной экспресс» Запорожье – Киев «Интерсити», ежедневно);

№128/127 Ковель – Харьков (будет курсировать через день);

№146/145 Львов – Чоп (ежедневный, в его составе курсирует безпересадочный вагон в новом международном сообщении Киев – Вена);

№329/330 Сумы – Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю);

№747/748 Киев – Тернополь (составом электропоезда «Шкода», ежедневный);

№753/754 Киев – Ковель – Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751/752 Киев – Холм);

№782/781 Киев – Черкассы (ежедневный «региональный экспресс»).

В УЗ отметили, что при составлении нового графика были изменены маршруты ряда поездов.

Напомним, ПАО «Укрзализныця» назначила 7 дополнительных поездов на 47 рейсов в популярных направлениях на новогодние праздники и Рождество.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги