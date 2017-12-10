С 10 декабря начинает действовать новый график движения поездов, кроме того, изменения коснутся стран СНГ, Балтии и ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».
По словам и.о. председателя правления УЗ Евгения Кравцова, в новом графике движения появится более 10 новых составов. Речь идет о таких:
№1/2 Ивано-Франковск – Константиновка («ночной экспресс», который будет курсировать через день);
№12/11 Львов – Одесса («ночной экспресс», который будет курсировать через день);
№26/36 – 35/25 Одесса – Яремче, Перемышль (ежедневный двухгрупповой поезд с группой вагонов поезда международного сообщения №36/35 Одесса – Перемышль с объединением/разъединением групп вагонов на станции Львов);
№46/45 Ужгород – Лисичанск (ежедневный);
№38/738 Киев – Запорожье («ночной экспресс» Запорожье – Киев «Интерсити», ежедневно);
№128/127 Ковель – Харьков (будет курсировать через день);
№146/145 Львов – Чоп (ежедневный, в его составе курсирует безпересадочный вагон в новом международном сообщении Киев – Вена);
№329/330 Сумы – Шостка (будет курсировать 4 раза в неделю);
№747/748 Киев – Тернополь (составом электропоезда «Шкода», ежедневный);
№753/754 Киев – Ковель – Холм (ежедневная вторая пара с поездом №751/752 Киев – Холм);
№782/781 Киев – Черкассы (ежедневный «региональный экспресс»).
В УЗ отметили, что при составлении нового графика были изменены маршруты ряда поездов.
Напомним, ПАО «Укрзализныця» назначила 7 дополнительных поездов на 47 рейсов в популярных направлениях на новогодние праздники и Рождество.
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