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В парке имени Т.Шевченко в центре Киева собрались активисты для участия в марше с требованием принятия закона об импичменте.

Участники акции планируют пройтись по центральным улицам Киева вдоль бульвара Шевченко до Бессарабской площади и далее вдоль улицы Крещатик до Майдана Незалежности, передает УНИАН.

На Майдане установлена сцена, где состоится митинг, в том числе с требованием освобождения задержанного лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили. В акции также участвует супруга Саакашвили Сандра.

После митинга на Майдане участники акции планируют пойти на Аскольдов переулок, 3-А, где в СИЗО содержится Саакашвили, и провести там митинг. Участники акции держат в руках флаги партии «Рух нових сил», красно-черные флаги и государственные флаги. Также они держат плакаты с надписями: «Я хочу жить в Украине - я хочу жить без коррупции», «Боже, помоги народу Украины» и другие.

Организаторы акции со сцены возле памятника Шевченко сообщили, что во время марша по центральным улицам они будут сотрудничать с полицией. Также организаторы заявили, что они не являются провокаторами или экстремистами. Участники акции заняли проезжую часть улицы Владимирской и начали движение в направлении Майдана. В начале колонны едет машина со звукоусилительной системой. На крыше машины выступает один из представителей партии «РНС» Иван Слободяник.  

 
ForUm

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