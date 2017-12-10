По предварительным данным полиции, участие в марше «за импичмент» принимают около 2500 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Мероприятия проходят без нарушений. За порядком в центре Киева следят около тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.

Правоохранители обеспечили сопровождение марша, который стартовал в парке Тараса Шевченко, до Майдана Незалежности.