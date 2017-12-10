также в разделеСтолица
В Киеве проходит марш в поддержку Саакашвили 64
В Киеве на Подоле горит дом-памятка 92
Минагропрод повысил прогноз урожая зерновых 30
В киевском транспорте устанавливают оборудование для е-билета 28
В Киеве сегодня ограничат движение по двум мостам 36
Хотел помириться: В Киеве мужчина с ножом похитил и избил бывшую девушку 46
На Дарнице сносят рынок, люди перекрыли дорогу 88
Пикет против АЗС стоит 300 гривен: блогер опубликовал видео расчета после акции 40
Вечером в Киеве из-за футбола возможны изменения в работе метро 31
НБУ согласовал покупку «Проминвестбанка» Ярославским 1127
В Киеве открыли Аллею памяти воинов АТО 30
В ходе столкновений в центре Киева пострадали 4 человека 28
Авто Гармаша обстреляли за долги 69
В Киев привезли главную елку страны 27
Сторонники Саакашвили сломали забор на баррикады 136
В Киеве передумали перекрывать Московский мост 40
На Трехсвятительской – новые стычки, полиция применила слезоточивый газ 91
МВД заявляет о пострадавших полицейских на Костельной 55

По предварительным данным полиции, участие в марше «за импичмент» принимают около 2500 человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Мероприятия проходят без нарушений. За порядком в центре Киева следят около тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины», - говорится в сообщении.

Правоохранители обеспечили сопровождение марша, который стартовал в парке Тараса Шевченко, до Майдана Незалежности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги