ПАО «Укрзализныця» назначила 7 дополнительных поездов на 47 рейсов в популярных направлениях на новогодние праздники и Рождество. В частности, это поезда на юг и запад Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

«В путешествие на новогодне-рождественские праздники! Уже назначены 7 дополнительных поездов на 47 рейсов: 191/192 Киев - Львов, 197/198 Киев - Ковель, 177/177 Киев - Хмельницкий, 223/224 Киев - Одесса, 180/179 Киев - Днипро, 63/64 Днепр - Одесса и 258 Одесса - Львов», - сообщил и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Так, накануне и в праздники дополнительные поезда будут курсировать в такие дни:

№ 191/192 Киев - Львов (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2, 5,6 января. Из Львова 28, 29, 30 декабря и 1, 2, 5,7 января).

№ 197/198 Киев - Ковель (из Киева 29, 31 декабря и 5,6 января. Из Ковеля 29 декабря и 1, 5,7 января).

№ 177/177 Киев - Хмельницкий (из Киева 23, 25, 30 и 31 декабря. Из Хмельницкого 23, 25, 30, 31 декабря).

№ 223/224 Киев - Одесса (из Киева 30 и 31 декабря. Из Одессы 30 декабря и 1 января).

№ 179/179 Киев - Днипро (из Киева 28, 29, 30, 31 декабря и 2 января. Из Днипра 28, 29, 30 декабря и 2 января).

№ 63/64 Днепр - Одесса (из Днипра 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4,6 января. Из Одессы 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5,7 января).

№ 258/258 Одесса-Львов (из Одессы 22-30 декабря и в 1-5,7 января. Из Львова 23-31, 2-6 января).

Билеты на дополнительные поезда доступны на официальном онлайн-сервисе Укрзализныци по продаже и бронирования билетов booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах.

Напомним, в ноябре 2017 начали курсировать новые поезда: № 11/12 Львов - Одесса, № 127/128 Ковель - Харьков, № 38/738 Киев - Запорожье и № 747/748 Киев - Тернополь.

Также с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2017/2018 год (10 декабря 2017) начнут курсирование следующие новые поезда: № 1/2 Ивано-Франковск - Константиновка; № 7/8 Одесса - Харьков; № 26/36 - 35/25 Одесса - Яремче, Перемышль и № 46/45 Ужгород - Лисичанск.

Как сообщалось ранее, в конце 2017 года ПАО «Укрзализныця» получит 12 вновь построенных вагонов до 38 уже полученных. Все вагоны сразу будут включены в поездов в популярных направлениях.