Суд рассмотрел ходатайство детективов НАБУ о предоставлении компетентным органам Швейцарской Конфедерации временного доступа к документам компании «RN Group Limited», которые находились в швейцарских банках. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на обнародованное в конце ноября постановление Соломенского районного суда Киева, которую проанализировал проект Марлин.

НАБУ просило предоставить доступ иностранным органам к счетам и вещам компании «RN Group Limited» с острова Тартола Британских Виргинских островов, которые находились в банке «Union Bancaire Privee» и других банках Швейцарской Конфедерации.

Однако суд отказал в удовлетворении такого ходатайства, потому, что «детектив/прокурор в судебное заседание не явились».

Как известно, еще в августе 2016 года в деле о незадекларированном имуществе тогдашнего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова появилась информация о найденных оффшорах, на которые перечисляли взятки должностным лицам ГФС.

Тогда Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что должностные лица Государственной фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни являются участниками преступной схемы таможенного оформления товаров с недостоверным декларированием товаров и существенным занижением таможенной стоимости, путем подделки или замены сопроводительных документов на груз, подмены товара на более дешевый товар-прикрытие, таможенная стоимость которых меньше.

По мнению детективов, должностные лица ГФС и Киевской таможни получают неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечисляется оффшорным компаниям, которые контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

Напомним, САП вручила Насирову обвинительный акт в нанесении государству 2 млрд гривен убытков.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.