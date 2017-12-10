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Заместитель генерального секретаря ООН американец Джеффри Фелтман посетил Северную Корею и предупредил Пхеньян о «неотложной потребности» предотвратить просчеты, которые могут привести к международному конфликту.

9 декабря ООН сообщила, что Фелтман встречался с министром иностранных дел Ли Ен Хо и его заместителем Пак Мон Гуком. Во время визита, который состоялся с 5 по 8 декабря, Фелтман заявил властям КНДР, что существует «серьезный риск», что «просчет может привести к конфликту», и призвал Пхеньян сохранить открытые каналы связи с миром, передает Радио Свобода.

Фелтман сообщил, что международное сообщество отдано поискам мирного решения конфликта, вызванного испытанием Северной Кореей баллистических ракет и ядерных вооружений в нарушение резолюции ООН.

Миссия Фелтмана к представителям страны, поддерживающей режим самоизоляции, была первым таким визитом высокопоставленного дипломата ООН за семь лет. 
ForUm

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