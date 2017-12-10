Заслуженный юрист Украины, бывший министр юстиции Сергей Головатый избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
«Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших конституционалистов Украины Сергея Головатого избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Это признание авторитета нашего специалиста», - написал Кулеба в Twitter.
Ще одна добра новина з Венеції: одного з найкращих конституціоналістів України Сергія Головатого щойно обрали віце-президентом підкомісії з верховенства права (aka правовладдя) Венеціанської Комісії. Це визнання авторитету нашого фахівця✌️— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 9 декабря 2017 г.
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