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Заслуженный юрист Украины, бывший министр юстиции Сергей Головатый избран вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Еще одна хорошая новость из Венеции: одного из лучших конституционалистов Украины Сергея Головатого избрали вице-президентом подкомиссии по верховенству права Венецианской комиссии. Это признание авторитета нашего специалиста», - написал Кулеба в Twitter.

 


 

 
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