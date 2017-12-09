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Нардепу от БПП Олегу Барне брызнули в глаза из газового баллончика на акции протеста под домом генерального прокурора Юрия Луценко.

Видео инцидента опубликовано в Twitter  Автомайдана.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Нардеп Барна все ж таки приїхав до будинку Луценка, як завжди спровокував людей і отримав газом в морду ліца. <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#винесликозла</a> <a href="https://t.co/23n1oOsJhx">pic.twitter.com/23n1oOsJhx</a></p>&mdash; АвтоМайдан (@Auto_Maidan) <a href="https://twitter.com/Auto_Maidan/status/939474971574849536?ref_src=twsrc%5Etfw">9 декабря 2017 г.</a></blockquote>
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«Нардеп Барна все же приехал к дому Луценко, как всегда спровоцировал людей и получил газом в лицо», - говорится в сообщении.

О причинах инцидента не сообщается.

Напомним, в субботу, 9 декабря, активисты «Автомайдана» и «Центра противодействия коррупции» прибыли на автомобилях под дом Луценко с акцией «Одеяло для генпрокурора». Около 200 автомобилей двинулись колонной от парка имени Пушкина на Проспекте победы в село Стоянка под Киевом. Организаторы заявили, что хотят во Всемирный день борьбы с коррупцией 9 декабря установить перед домом Луценко «клановый флаг коррупционеров – клетчатое одеяло на флагштоке».

Самого Луценко нет в доме, заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

 
ForUm

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