Совет безопасности ООН провел в пятницу, 8 декабря, экстренное заседание, посвященное признанию США Иерусалима столицей Израиля. Все 14 государств-членов дистанцировались от одностороннего решения Трампа и подвергли его критике. Однако, учитывая право вето США, Совбез не стал принимать ни совместного заявления, ни резолюции, пишет DW.

Представитель Египта в ООН назвал решение «опасным прецедентом», в то время как дипломаты Великобритании, Италии, Швеции и (не представленной в Совбезе) Германии выступили с совместным критическим заявлением. Это решение, по мнению представителей европейских стран при ООН, «не соответствует резолюциям ООН» и «ничем не поможет установлению мира в регионе».

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заверила, что США признали Иерусалим столицей «во имя мира». «Я понимаю опасения членов, созвавших это заседание. Все изменения протекают тяжело, но мы никогда не должны забывать, чего может достичь правда», - подчеркнула она.

Как сообщал ForUm, 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Он также распорядился, чтобы Госдепартамент начал процесс переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. В то же время Трамп подписал документ, согласно которому переезд посольства в Иерусалим откладывается на шесть месяцев.

8 декабря тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестовали в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против этого решения. В результате пострадали 767 человек.

Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля.