В субботу, 9 декабря, в Киеве частично ограничат движение по Московскому и Южному мостах в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба «Киевавтодора».

Так, на Южном мосту будут ремонтировать покрытие на эстакаде. В связи с этим движение ограничат в первой полосе:

с 10:00 до 12:00 в направлении с Надднепрянского шоссе к просп. Николая Бажана;

с 12:00 до 16:00 в направлении с проспек. Николая Бажана к Надднепрянскому шоссе.

В связи с выполнением работ по ремонту дорожного покрытия на Московском мосту будет ограничено движение транспорта:

с 11:00 до 13:00 в первой полосе движения в направлении пр. Генерала Ватутина;

с 13:00 до 18:00 в первой полосе движения в направлении станции метро «Петровка».

Ранее дорожные работы на Московском мосту перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.