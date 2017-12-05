В Киеве во вторник, 5 декабря, отменено запланированное ранее ограничение движения транспорта по Московскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на «Киевавтодор».

«Ограничение движения транспорта по Московскому мосту через р. Днепр, запланированное на 5 декабря, отменяется из-за неблагоприятных погодных условий для проведения ремонтных работ», - говорится в сообщении.

Напомним, движение транспорта по Московскому мосту планировалось частично ограничить в связи с ремонтом дорожного покрытия.