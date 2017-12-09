В секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима при столкновениях палестинцев с израильской армией пострадали 767 человек. Об этом сообщила организация Красного полумесяца Палестины в Facebook.

«Сегодня на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и в секторе Газа пострадали 767 человек, им была оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении.

По данным организации, больше всего пострадавших – 479 человек – в секторе Газа.

Как сообщал ForUm, 8 декабря тысячи мусульман объявили «день ярости» и протестовали в секторе Газа и в Восточном Иерусалиме против признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Протесты начались, когда закончились пятничные молитвы в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. После этого люди пробились к стенам Старого города, скандируя «Иерусалим – наш, Иерусалим – наша столица» и «Нам не нужны пустые слова, нам нужны камни и Калашниковы».

Иерусалим полностью перешел под контроль Израиля в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля.