Прогноз урожая уточнено к среднему уровню диапазона предыдущей оценки - 62 млн тонн.

По состоянию на 25 октября по итогам сбора кукурузы с площади 2,5 млн га или 55%, Минагрополитики уточняет свой предыдущий прогноз урожая на уровне 62 млн тонн. Об этом заявил первый заместитель министра Максим Мартынюк во время совещания по проведению полевых работ, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Кукурузы на зерно при прогнозе 4,5 млн га собрано с площади 2,5 млн га или 55%, намолочено 11,7 млн тонн при урожайности 47,4 ц/га (в 2016 – 58,3 ц/га).

Главный фактор, повлиявший на снижение урожайности, – недополучение существенного количества осадков в период вегетации культуры, прежде всего в зоне степи (Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская области).

«Кукуруза и пшеница формируют в целом 80% валового сбора, поэтому этот показатель был решающим для обобщающего прогноза. В конце результат, хотя и меньше прошлогоднего, оказался лучше предыдущих ожиданий, в первую очередь потому, что влияние погодных условий было неравномерным», - подчеркнул Мартынюк. Этот урожай является вторым по объему за новейшую историю Украины, уступая лишь прошлогоднему рекорду.

В общем, зерновых и зернобобовых культур при прогнозе 14,6 млн га обмолочено 12,5 млн га или 85% к прогнозируемым площадям, намолочено 49,8 млн тонн зерна при урожайности 39,9 ц/га (в 2016 - 42,6 ц/га).

Кроме того, проводится сбор подсолнечника, который при прогнозе 5,9 млн га обмолочен на площади 5,5 млн га или 93% к прогнозу, намолочено 10,8 млн тонн при урожайности 19,6 ц/га (в 2016 – 21,9 ц/га).

Сои, при прогнозе 2 млн га обмолочено 1,6 млн га или 81%, намолочено 3 млн тонн при урожайности – 18,7 ц/га (в 2016 - 21,7 ц/га).

Свеклы при прогнозе 318 тыс. га собрано на площади 213 тыс. га или 67% - накопано 9,3 млн тонн при урожайности 435 ц/га (в 2016 - 468 ц/га) и вывезено 7,6 млн тонн.

Напомним, Минагрополитики прогнозировало урожай зерновых 2017 года в диапазоне 61-63 млн тонн. В прошлом году было собрано 66 млн тонн.