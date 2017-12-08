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Во время таможенного контроля киевские таможенники обнаружили еще несколько фактов пересылки товаров в международных экспресс-отправлениях на вымышленных персонажей, проживающих по фиктивному адресу в Путивле на Сумщине. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Речь идет о портативных и сетевых камерах, HD-медиаплеерах, комплектующих к компьютерной и офисной технике, наушниках и зарядных устройствах, поступивших из Китая каналами экспресс-почты. Среди получателей Том Сойер, Дон Карлеоне, Кот Всапогах, Капитан Джек, Кило Тонна, Лоза Терновая, Шлак Шлакович, Лось Лесовський, Столб Наш, Перец ЕтоОвощь и еще целый ряд фейковых адресатов.

В итоге Киевской городской таможней ДФС задержаны 162 международных экспресс-отправления с товаром на общую сумму почти 67 тыс. гривен.

По факту предоставления таможне документов, содержащих ложные сведения о получателях отправлений, составлены протоколы по признакам нарушения таможенных правил, предусмотренных ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. По завершении дознания материалы дел будут направлены в суд. Сейчас товар изъят.

На прошлой неделе Киевская городская таможня ГФС задержала несколько посылок из Китая, адресованных Тому Сойеру, Джеку Воробью и Нестору Махно.

 
ForUm

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