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Сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с Нацполицией и СБУ провели обыск в реабилитационном центре работников таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

«Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения неустановленными лицами средствами Всеукраинского профессионального союза сотрудников ГФС Украины в особо крупных размерах и незаконного завладения объектами недвижимости на территории реабилитационного центра «Конча Заспа», принадлежащих профсоюзу сотрудников органов Государственной таможенной службы Украины по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

7 декабря на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева проведен обыск по адресу: Киев, ул. Столичное шоссе, 129, где расположен реабилитационный центр сотрудников таможенной службы.

«Необходимость в проведении обыска по указанному адресу обуславливалась полученными в ходе следствия данными, которые могут свидетельствовать о незаконности отдельных решений должностных лиц профсоюза об отчуждении имущества реабилитационного центра «Конча Заспа», - пояснили в ГПУ.

Во время проведения следственных действий обнаружены вещи и документы, которые могут иметь значение для досудебного расследования.

Государственная фискальная служба Украины является центральным органом исполнительной власти, реализующим, помимо прочего, государственную политику в сфере государственной таможенного дела. 
ForUm

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